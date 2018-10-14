Возле Крымского сегодня был ранен украинский военный

"С начала суток и по состоянию на 07:00 утра было зафиксировано 6 прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск", - рассказал он.

По словам Мотузяника, пять раз боевики обстреляли наши позиции на донецком направлении.

"Местами вражеского огня были наши позиции у населенного пункта Гнутово, Широкино, Пески и Богдановка", - уточнил он.

При этом, по его словам, на луганском направлении этой ночи противник нарушил режим тишины один раз, это произошло около Крымского, однако этот обстрел был довольно мощным.

"Враг открывал огонь из ручных и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. И именно от начала уже этих суток получил ранение один наш военнослужащий ", - подчеркнул он.

Мотузяник также рассказал, что украинские бойцы открыли огонь только один раз.

Напомним, за минувшие сутки, 13 октября, боевики совершили 26 обстрелов позиций украинских войск в Донбассе.