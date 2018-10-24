Біля кордону на Харківщині чоловік погрожував підірвати себе в автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поблизу Харкова на пункті пропуску "Гоптівка" чоловік в автомобілі погрожував себе підірвати. Про це повідомила начальник відділу комунікацій Нацполіції в Харківській області Олена Баранник в коментарі кореспонденту УНН.
“Чоловік погрожував себе підірвати в машині на пункті пропуску „Гоптівка“. Його вже звідти дістали, і загрози оточуючому середовищу немає”, — зазначила спікер Нацполіції.
За її словами, місцеві правоохоронці провели операцію “Грім”, в результаті якої вдалося дістати цього чоловіка із салону автомобіля.
При цьому вона додала, що наразі проводяться слідчі дії, які встановлять особу і її мотиви вчинку.
Нагадаємо, 19 жовтня столичні правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підпалити відділення банку.