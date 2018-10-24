Возле границы с РФ мужчина угрожал подорвать себя в автомобиле
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Под Харьковом на пункте пропуска "Гоптовка" человек в автомобиле угрожал себя взорвать. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник в комментарии корреспонденту УНН.
"Мужчина угрожал себя взорвать в машине на пункте пропуска "Гоптовка". Его уже оттуда достали, и угрозы окружающим нет", - отметила спикер Нацполиции.
По ее словам, местные правоохранители провели операцию "Гром", в результате которой удалось получить этого человека из салона автомобиля.
При этом она добавила, что сейчас проводятся следственные действия, которые установят личность мужчины и мотивы его поступка.
Напомним, 19 октября столичные правоохранители задержали мужчину, который угрожал поджечь отделение банка.