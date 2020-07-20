Біля Ізмаїлу затримали озброєного неповнолітнього хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На кільцевій розв’язці біля міста Ізмаїл, що на Одещині, у неповнолітнього пасажира автівки знайшли вогнепальну зброю. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"У 17-річного пасажира легкового автомобіля, який правоохоронці зупинили під час патрулювання на кільцевій розв’язці біля Ізмаїла, вилучили пістолет марки Ekol, магазин та чотири патрони до нього", – йдеться в повідомленні.
Зі слів юного жителя району, ще в травні він знайшов зброю в Одесі та залишив собі, додали в поліції.
За висновками експерта, пістолет виявився придатною для стрільби гладкоствольно-вогнепальною зброєю, яка була вилучена. Юнаку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
"Суду хлопець чекатиме під цілодобовим домашнім арештом. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", – зазначив начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков.
Як повідомляв УНН, в Ізмаїлі на Одещині троє місцевих жителів побили патрульного поліцейського до втрати свідомості.