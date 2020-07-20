Возле Измаила задержали вооруженного несовершеннолетнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На кольцевой развязке возле города Измаил Одесской области у несовершеннолетнего пассажира автомобиля нашли огнестрельное оружие. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"У 17-летнего пассажира легкового автомобиля, которого правоохранители остановили во время патрулирования на кольцевой развязке возле Измаила, изъяли пистолет марки Ekol, магазин и четыре патрона к нему", - говорится в сообщении.
По словам юного жителя района, еще в мае он нашел оружие в Одессе и оставил себе, добавили в полиции.
По заключению эксперта, пистолет оказался пригодным для стрельбы гладкоствольно-огнестрельным оружием, которое было изъято. Юноше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
"Суда парень будет ждать под круглосуточным домашним арестом. За незаконное обращение с оружием ему грозит от трех до семи лет лишения свободы", - отметил начальник Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.
Как сообщал УНН, в Измаиле Одесской области трое местных жителей избили патрульного полицейского до потери сознания.