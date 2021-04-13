Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою

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У вівторок, 13 квітня, близько 18:30 поліцейські патрулювали торговий центр The Mall і помітили чоловіка з сокирою. За словами офіцерів, чоловікові було 40 років.

Його затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї.

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У Києві біля станції метро “Майдан Незалежності” правоохоронці затримали двох чоловіків напідпитку, які мали при собі бойові гранати