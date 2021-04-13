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Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою

Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Лондонська поліція заарештувала чоловіка з сокирою у торговому центрі, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарській площею. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок, 13 квітня, близько 18:30 поліцейські патрулювали торговий центр The Mall і помітили чоловіка з сокирою. За словами офіцерів, чоловікові було 40 років.

Його затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї.

Нагадаємо

У Києві біля станції метро “Майдан Незалежності” правоохоронці затримали двох чоловіків напідпитку, які мали при собі бойові гранати

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