Біля Букінгемського палацу затримали чоловіка з сокирою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Лондонська поліція заарештувала чоловіка з сокирою у торговому центрі, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарській площею. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У вівторок, 13 квітня, близько 18:30 поліцейські патрулювали торговий центр The Mall і помітили чоловіка з сокирою. За словами офіцерів, чоловікові було 40 років.
Його затримали за заарештували за підозрою у носінні бойової зброї.
Нагадаємо
У Києві біля станції метро “Майдан Незалежності” правоохоронці затримали двох чоловіків напідпитку, які мали при собі бойові гранати