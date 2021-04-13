Возле Букингемского дворца задержали мужчину с топором
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Лондонская полиция арестовала мужчину с топором в торговом центре, который связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во вторник, 13 апреля, около 18:30 полицейские патрулировали торговый центр The Mall и заметили мужчину с топором. По словам офицеров, мужчине было 40 лет.
Его задержали по арестовали по подозрению в ношении боевого оружия.
Напомним
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