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Біля станції метро у центрі Києва затримали двох чоловіків з бойовими гранатами

Біля станції метро у центрі Києва затримали двох чоловіків з бойовими гранатами

Київ • УНН

 • 25840 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві біля станції метро “Майдан Незалежності” правоохоронці затримали двох чоловіків напідпитку, які мали при собі бойові гранати. Про це інформує пресслужба Нацгвардії, передає УНН.

Деталі

Так, гвардійці зі співробітником Нацполіції, що несли службу біля входу станції “Майдан Незалежності” помітили чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння, та зупинили їх для поверхневої перевірки.

Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети схожі на гранати.

На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції та вибухотехніків. Наразі поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів. Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф1 та РГД-5.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Що було раніше

Цього тижня у Вінниці затримали нетверезого зловмисника, який через неприязні стосунки з родичкою погрожував підірвати її будинок гранатою РГД-5. На момент приїзду поліції правопорушник сам зачинився у будинку.

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