Погрожував підірвати гранатою будинок: у Вінниці затримали зловмисника

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"До поліції близько п’ятої години ранку зателефонувала вінничанка та повідомила, що її родич, з яким вона проживає у приватному будинку по-сусідству, і має неприязні стосунки, погрожує їй розправою. За словами заявниці, вночі нетверезий чоловік влаштував черговий конфлікт, під час якого пригрозив підірвати її предметом, схожим на гранату, яку він тримав у руках", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як розповів начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, на місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи та спецпизначенці КОРДу.

Оскільки озброєний зловмисник зачинився в середині будинку, було прийнято рішення негайно його затримувати та обеззброїти. Через балкон другого поверху бійці КОРДу потрапили в помешкання та затримали 37-річного зловмисника.

Під час огляду будинку на горищі поліцейські вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї.

Як зазначили правоохоронці, наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством). За такі правопорушення зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Доповнення

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