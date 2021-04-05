Погрожував підірвати гранатою будинок: у Вінниці затримали зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Вінниці затримали нетверезого зловмисника, який через неприязні стосунки з родичкою погрожував підірвати її будинок гранатою РГД-5. На момент приїзду поліції правопорушник сам зачинився у будинку. Наразі він затриманий, а небезпечний боєприпас знешкоджений. Під час медичного освідування на стан сп’яніння з’ясувалось, що зловмисник находиться під дією марихуани та алкоголю. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області.
Цитата:
"До поліції близько п’ятої години ранку зателефонувала вінничанка та повідомила, що її родич, з яким вона проживає у приватному будинку по-сусідству, і має неприязні стосунки, погрожує їй розправою. За словами заявниці, вночі нетверезий чоловік влаштував черговий конфлікт, під час якого пригрозив підірвати її предметом, схожим на гранату, яку він тримав у руках", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як розповів начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, на місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи та спецпизначенці КОРДу.
Оскільки озброєний зловмисник зачинився в середині будинку, було прийнято рішення негайно його затримувати та обеззброїти. Через балкон другого поверху бійці КОРДу потрапили в помешкання та затримали 37-річного зловмисника.
Під час огляду будинку на горищі поліцейські вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї.
Як зазначили правоохоронці, наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством). За такі правопорушення зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Доповнення
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