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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36025 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52579 просмотра

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Угрожал взорвать гранатой дом: в Виннице задержали злоумышленника

Угрожал взорвать гранатой дом: в Виннице задержали злоумышленника

Киев  •  УНН

 • 16743 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Виннице задержали нетрезвого злоумышленника, который из-за неприязненных отношений с родственницей угрожал взорвать ее дом гранатой РГД-5. На момент приезда полиции правонарушитель сам закрылся в доме. Сейчас он задержан, а опасный боеприпас обезврежен. Во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения выяснилось, что злоумышленник находится под действием марихуаны и алкоголя. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Цитата:

"В полицию около пяти часов утра позвонила винничанка и сообщила, что ее родственник, с которым она проживает в частном доме по соседству, и имеет неприязненные отношения, угрожает ей расправой. По словам заявительницы, ночью нетрезвый мужчина устроил очередной конфликт, во время которого пригрозил взорвать ее предметом, похожим на гранату, которую он держал в руках", - говорится в сообщении.

Детали

Как рассказал начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и спецназовцы КОРДа.

Поскольку вооруженный злоумышленник закрылся в середине дома, было принято решение немедленно его задерживать и обезоружить. Через балкон второго этажа бойцы КОРДа попали в помещение и задержали 37-летнего злоумышленника.

При осмотре дома на чердаке полицейские изъяли боевую гранату РГД-5 и запал к ней.

Как отметили правоохранители, сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 129 УК (угроза убийством). За такие правонарушения злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Дополнение

В Кривом Роге 59-летний неработающий местный житель угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского.

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