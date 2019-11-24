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Біля берегів Румунії перекинувся корабель з 14 тис. овець

Біля берегів Румунії перекинувся корабель з 14 тис. овець

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Велике вантажне судно під назвою “The Queen Hind”, що перевозило понад 14 тисяч овець, перекинулося біля берегів Румунії. Рятувальники борються за порятунок тварин. Про це повідомляє УНН із посиланням на новинне агенство BBC.

“The Queen Hind” перекинулася в неділю вранці після виходу з порту Мідія, неподалік від південно-східного міста Констанца, на узбережжі Чорного моря.

Всі члени екіпажу — 22 громадянина Сирії — були врятовані.

Наразі проводиться операція з порятунку овець за участю поліції, пожежних та берегової охорони Румунії. Деякі вівці, що були знайдені неподалік від судна, вже врятовані, але, як вважають рятувальники, багато з них потонули.

“Ми вже врятували кілька овець. Вони плавали в морі”, — сказала прессекретар служби порятунку в Констанці Стоїка Анамарія виданню.

Тим часом, один з членів екіпажу був доставлений в лікарню з переохолодженням. “Він впав в море, але дуже швидко був врятований, — сказала Анамарія, додавши, що решта екіпажу “знаходиться в повній безпеці тут, в гавані”.

Ще невідомо, що саме викликало перекидання корабля. Після закінчення операції з порятунку овець і порятунку судна буде проведено розслідування, повідомила влада.

Нагадаємо, 22 листопада біля берегів Одеси перевернувся танкер.

Вночі 21 листопада він дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.

Також нагадаємо, в ОДА розповіли про стан евакуйованих моряків.

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