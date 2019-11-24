У берегов Румынии перевернулся корабль с 14 тыс. овец
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Большое грузовое судно под названием “The Queen Hind”, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулось у берегов Румынии. Спасатели борются за спасение животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новостное агентство BBC.
“The Queen Hind” перевернулась в воскресенье утром после выхода из порта Мидия, неподалеку от юго-восточного города Констанца, что на побережье Черного моря.
Все члены экипажа — 22 гражданина Сирии — были спасены.
В настоящее время проводится операция по спасению овец с участием полиции, пожарных и береговой охраны Румынии. Некоторые овцы, которые были найдены неподалеку от судна, уже спасены, но, как считают спасатели, многие из них утонули.
“Мы уже спасли несколько овец. Они плавали в море”, — сказала пресс-секретарь службы спасения в Констанце Стоика Анамария изданию.
Между тем, один из членов экипажа был доставлен в больницу с переохлаждением. “Он упал в море, но очень быстро был спасен, — сказала Анамария, добавив, что остальные члены экипажа “находятся в полной безопасности здесь, в гавани”.
Пока неизвестно, что именно вызвало опрокидывания корабля. После окончания операции по спасению овец и спасения судна будет проведено расследование, сообщили власти.
Напомним, 22 ноября у берегов Одессы перевернулся танкер.
Ночью 21 ноября он дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта.
Также напомним, в ОГА рассказали о состоянии эвакуированных моряков.