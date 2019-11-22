Аварія танкера біля Одеси: в ОДА розповіли про стан евакуйованих моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У двох з трьох членів екіпажу танкера "Делфі", що зазнав аварії на одному з одеських пляжів, діагностовано переохолодження. Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Ігор Гінжул, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок надзвичайної ситуації автомобілями екстреної медичної допомоги було евакуйовано три особи. В евакуації брали участь три бригади екстреної медичної допомоги", - сказав Гінжул.
З його слів, перший постраждалий - 22 річний житель міста Ізмаїл, був госпіталізований до Одеської обласної клінічної лікарні, водночас від госпіталізації, діагностичної та квартирних обстежень письмово відмовився.
"Другий – Михайленко Костянтин Вікторович, 39 років. Житель міста Херсон. Передано бригаді ЕМЦ о 14:10, діагноз – переохолодження, стан – середньої важкості. Прибув в міську клінічну лікарню №1 о 14:45. Проведено санітарну обробку, госпіталізація в терапевтичне відділення з діагнозом загальне переохолодження , гострий трахіобронхіт. Третій – Слимко Анатолій, 59 років, житель міста Одеса. Передано бригаді ЕМЦ о 14:50. Діагноз – загальне переохолодження, стан – середньої важкості. Госпіталізація в міську клінічну лікарню №11 о 15:15. Проведено санітарну обробку, госпіталізація в терапевтичне відділення з діагнозом загальне переохолодження", - зазначив в.о. очільника департаменту охорони здоров’я.
З його слів, усім постраждалим надається медична допомога у повному обсязі.
Раніше повідомлялося, що біля берегів Одеси перекинулося судно. На базі поста технічного спостереження ПТС "Ланжерон" Одеського прикордонного загону розгорнутий тимчасовий оперативний штаб для відслідковування та реагування.