Біля берегів Китаю затонуло рибацьке судно, 6 осіб зникло без вісти

Наразі є інформація, що шість чоловік пропали без вісти.

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Інцидент стався в 50 морських милях від берега. Задіяним в пошуково-рятувальній операції 12 судам вдалося виявити і підібрати п’ятьох рибалок з 11 членів екіпажу судна.