У берегов Китая затонуло рыболовецкое судно, 6 человек пропали без вести

Сейчас есть информация, что шесть человек пропали без вести.

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Инцидент произошел в 50 морских милях от берега. Задействованным в поисково-спасательной операции 12 судам удалось обнаружить и подобрать пятерых рыбаков из 11 членов экипажа судна.