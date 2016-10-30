У берегов Китая затонуло рыболовецкое судно, 6 человек пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Рыбацкое судно "Цзиньханьюй-04856" затонуло у побережья восточной китайской провинции Шаньдун после столкновения с неизвестным судном, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сейчас есть информация, что шесть человек пропали без вести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путешественник из Китая исчез при попытке самостоятельно пересечь Тихий океан
Инцидент произошел в 50 морских милях от берега. Задействованным в поисково-спасательной операции 12 судам удалось обнаружить и подобрать пятерых рыбаков из 11 членов экипажа судна.