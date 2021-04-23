Більшу частину України вкриє дощами: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. По Україні сьогодні очікуються дощі, без опадів удень - у Київській, Житомирській, Хмельницькій областях та Криму. Температура повітря підніметься до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 квітня по Україні мінлива хмарність. У більшості областей короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, у південних та східних областях 14-19°.
Погода у Києві та області
23 квітня по Києву мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.
У Київській області сьогодні також мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.