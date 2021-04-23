Більшу частину України вкриє дощами: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 23 квітня по Україні мінлива хмарність. У більшості областей короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 8-13° тепла, у південних та східних областях 14-19°.

Погода у Києві та області

23 квітня по Києву мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

У Київській області сьогодні також мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.