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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 66087 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 140624 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 144098 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 210202 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 248144 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 144702 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Большую часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на сегодня

Большую часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидаются дожди, без осадков днем - в Киевской, Житомирской, Хмельницкой областях и Крыму. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу синоптиков, 23 апреля в Украине переменная облачность. В большинстве областей кратковременный дождь, местами гроза, только ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, в южных и восточных областях 14-19°.

Погода в Киеве и области

23 апреля по Киеву переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

В Киевской области сегодня также переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

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