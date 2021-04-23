Большую часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидаются дожди, без осадков днем - в Киевской, Житомирской, Хмельницкой областях и Крыму. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 апреля в Украине переменная облачность. В большинстве областей кратковременный дождь, местами гроза, только ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, в южных и восточных областях 14-19°.
Погода в Киеве и области
23 апреля по Киеву переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.
В Киевской области сегодня также переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.