Більшість українських фільмів знімаються на приватних кіностудіях, а не державних - Бородянський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українське кіно в 90% випадках було зняте на приватних кіностудіях, а не державних. Про це під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії сказав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає кореспондент УНН.
"Наявність чи відсутність кіностудій державних за останні п’ять років ніяк не вплинули на розвиток українського кіно. Все що тут знімалося – 90%, напевно, було знято на приватних кіностудіях", - сказав Володимир Бородянський.
Також він додав, що зараз в Міністерстві працюють над концепцією для розвитку кіностудії Довженка. Її обговорять і буде оголошено конкурс.
Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук також зазначив, що студія не підлягає приватизації і мова йде про створення приватного державного партнерства, коли буде залучений стратегічний інвестор, який здійснить реновацію студії.
"Держава в цьому бізнесі не повинна бути гравцем на ринку кіностудій. Вона повинна бути регулятором і створювати умови, які дозволяють українським продюсерам створювати кінокартини, серіали і також бути протекціоністом їх в прокаті", - зазначив Володимир Бородянський.
Нагадаємо, за п’ять років українські фільми повернули до бюджету 33 млн грн.