Большинство украинских фильмов снимаются на частных киностудиях, а не государственных - Бородянский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинское кино в 90% случаях было снято на частных киностудиях, а не государственных. Об этом во время презентации результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает корреспондент УНН.
"Наличие или отсутствие государственных киностудий за последние пять лет никак не повлияли на развитие украинского кино. Все что здесь снималось - 90%, наверное, было снято на частных киностудиях", - сказал Владимир Бородянский.
Также он добавил, что сейчас в Министерстве работают над концепцией для развития киностудии Довженко. Ее обсудят и будет объявлен конкурс.
Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук также отметил, что студия не подлежит приватизации и речь идет о создании частного государственного партнерства, когда будет привлечен стратегический инвестор, который осуществит реновацию студии.
"Государство в этом бизнесе не должно быть игроком на рынке киностудий. Оно должно быть регулятором и создавать условия, позволяющие украинским продюсерам создавать кинокартины, сериалы и также быть протекционистом их в прокате", - отметил Владимир Бородянский.
Напомним, за пять лет украинские фильмы вернули в бюджет 33 млн грн.