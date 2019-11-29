В Мінкульті розповіли, скільки за п’ять років заробили на українському кіно

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. За п’ять років українські фільми повернули до бюджету 33 млн грн. Про це під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук, передає кореспондент УНН.

"33 мільйони повернуто продюсерами до Держкіно, в якості частини держави, від прав, які уже були на створені фільми", - сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.

Також заступник міністра повідомив, що за п’ять років 92 продюсери отримали підтримку в розмірі 1,6 млрд грн, і було проінвестовано 224 фільми.

"80% глядачів зібрали фільми, які отримали тільки 18% коштів Держкіно. Якщо в цифрах, то фінансування було на 187 мільйонів гривень. А глядачів було 12 мільйонів", - сказав Анатолій Максимчук.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський додав, що 1,6 мільярдів, що були про інвестовані в кіно – це тільки кошти Держкіно, окрім того були виділені кошти від Міністерства культури та Українського культурного фонду.

Нагадаємо, касові збори "Захара Беркута" сягнули 32 млн грн.

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