В Минкульте рассказали, сколько за пять лет заработали на украинском кино

"33 миллиона возвращено продюсерами в Госкино, в качестве части государства, от прав, которые уже были на созданные фильмы", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Также заместитель министра сообщил, что за пять лет 92 продюсеры получили поддержку в размере 1,6 млрлд грн, и было проинвестировано 224 фильмы.

"80% зрителей собрали фильмы, которые получили только 18% средств Госкино. Если в цифрах, то финансирование было на 187 миллионов гривен. А зрителей было 12 миллионов", - сказал Анатолий Максимчук.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский добавил, что 1,6 млрд, которые были о инвестированы в кино - это только средства Госкино, кроме того были выделены средства Министерства культуры и Украинского культурного фонда.

Напомним, кассовые сборы "Захара Беркута" достигли 32 млн грн.