Більше третини українців "за" розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі

“36,77% українців вважає, що Україна має повернутися до активного просування ідеї про розгортання миротворчої місії ООН на всій території Донбасу”, - йдеться в результатах опитування.

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Зазначається, що 22,77% респондентів підтримують цю думку, але з тією різницею, що допускають певні поступки: зокрема, дозволити розміщення миротворців тільки на лінії розмежування, без доступу до всієї окупованої території і частини кордону.

Водночас, підкреслюють автори дослідження, більшість українців поступок не приймає.

Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.

Нагадаємо, раніше речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що через наявність у Росії права вето на засіданнях Ради Безпеки ООН, миротворча місія Організації Об'єднаних Націй на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається неможливою.