Більше третини українців "за" розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Більшість українців підтримують повернення до активного просування ідеї про розгортання миротворчої місії ООН на всій території Донбасу. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було презентоване під час дискусії “Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства”, передає кореспондент УНН.
“36,77% українців вважає, що Україна має повернутися до активного просування ідеї про розгортання миротворчої місії ООН на всій території Донбасу”, - йдеться в результатах опитування.
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Зазначається, що 22,77% респондентів підтримують цю думку, але з тією різницею, що допускають певні поступки: зокрема, дозволити розміщення миротворців тільки на лінії розмежування, без доступу до всієї окупованої території і частини кордону.
Водночас, підкреслюють автори дослідження, більшість українців поступок не приймає.
Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.
Нагадаємо, раніше речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що через наявність у Росії права вето на засіданнях Ради Безпеки ООН, миротворча місія Організації Об'єднаних Націй на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається неможливою.