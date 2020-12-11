Арестович розповів, чому поява миротворців ООН на Донбасі неможлива

"Я дуже радий, що Президент Зеленський повністю підтримує план спільних кроків, які запропонувала українська делегація у ТКГ. Вони збігаються на 99%, а єдина відмінність — миротворці ООН. Ми кажемо про збільшення спостережної місії ОБСЄ у 4 рази. Зараз близько 500, а буде 2000. Вони будуть здійснювати контроль над переданням кордону, проведенням виборів і взагалі (здійснюватимуть - ред.) моніторинг всієї території. Чому не ООН (миротворча місія ООН — ред.)? Тому що Росія має право вето в ООН. Вона просто накладе право вето. І рік можна домовлятися про введення миротворців ООН, а потім одне вето - і робота прахом", - зазначив Арестович.

Додамо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, закликав до реформи Організації Об'єднаних Націй, через те, що "хтось зловживає правом вето".

Також нещодавно голова ОБСЄ Еді Рама привітав низький рівень порушень "режиму тиші" на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російська сторона підтвердила бажання провести зустріч країн "нормандського формату" на рівні політичних радників.