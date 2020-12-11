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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64192 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 85511 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112922 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148212 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197467 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194336 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281093 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Арестович рассказал, почему появление миротворцев ООН на Донбассе невозможно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Из-за наличия у России права вето на заседаниях Совета Безопасности ООН, миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается невозможной. Об этом во время брифинга сообщил спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович, информирует УНН.

"Я очень рад, что Президент Зеленский полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация в ТКГ. Они совпадают на 99%, а единственное отличие - миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении наблюдательной миссии ОБСЕ в 4 раза. Сейчас около 500, а будет 2000. Они будут осуществлять контроль над передачей границы, проведением выборов и вообще (осуществлять - ред.) мониторинг всей территории. Почему ООН (миротворческая миссия ООН - ред.)? Потому что Россия имеет право вето в ООН. Она просто наложит право вето. И год можно договариваться о введении миротворцев ООН, а затем одно вето - и работа прахом", - отметил Арестович.

Добавим, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к реформе Организации Объединенных Наций, потому что "кто-то злоупотребляет правом вето".

Также недавно глава ОБСЕ Эди Рама поприветствовал низкий уровень нарушений "режима тишины" на Донбассе.

Напомним, сегодня стало известно, что российская сторона подтвердила желание провести встречу стран "нормандского формата" на уровне политических советников.

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