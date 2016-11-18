Більше тисячі пляшок фальсифікованого алкоголю вилучили на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили 1200 пляшок сумнівного алкоголю на Полтавщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Начальник поліції Полтавщини Олег Бех повідомив, що вартість вилученого становить близько 60-ти тисяч гривень.
Розпочато досудове розслідування за ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів,, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Алкоголь вилучено та направлено на експертне дослідження.
Організатору незаконного бізнесу загрожує до семи років ув'язнення.