Более тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители изъяли 1200 бутылок сомнительного алкоголя на Полтавщине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
Начальник полиции Полтавской области Олег Бех сообщил, что стоимость изъятого составляет около 60-ти тысяч гривен.
Начато досудебное расследование по ст.199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров , марок акцизного налога или голографических защитных элементов). Алкоголь изъято и направлено на экспертное исследование.
Организатору незаконного бизнеса грозит до семи лет заключения.