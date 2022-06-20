Більше половини своїх витрат МХП спрямовує на підтримку громад

Так, у МХП назвали розмір витрат компанії. Зокрема, за три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року, витрати компанії, пов’язані із війною, становили 25 млн дол. А саме: 53% - витрати на підтримку громад, 33% - списання запасів і біологічних активів. Інші витрати, пов’язані з війною, становили 14%.

У МХП також додали, що загальне бізнес-середовище компанії не змінилося з моменту останньої публікації від 24 травня 2022 року. Компанія продовжує працювати на рівні близько 85% потужностей виробництва курятини.

Окрім того, у МХП розповіли про стан справ із експортом курячого м’яса та рослинної олії, вказавши, що він залишається проблематичним, оскільки порти Чорного моря залишаються заблокованими, а альтернативні маршрути, відкриті для МХП, є довшими та значно складнішими.

Щодо виручки компанії, то в першому кварталі 2022 року вона становила 553 млн дол. і збільшилася на 24%. У МХП зазначають, що ці показники зумовлені високими операційними та фінансовими показниками в січні та лютому 2022 року (тобто, ще в довоєнний період); Експортна виручка МХП становила 308 млн дол., що становить 56% від загальної виручки. Показник EBITDA у МХП скоротився на 16% – до 53 млн дол.

Окрім того, МХП повідомив, що через війну отримав 122 млн дол. чистих збитків, проти 1 млн дол. чистого прибутку в аналогічний період минулого року.

Додамо

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав МХП кредит у розмірі 24 млн євро. Компанія планує спрямувати ці кошти на ведення операційної діяльності у рослинництві та збереження ліквідності компанії в період військової агресії з боку рф.