Более половины своих расходов МХП направляет на поддержку громад

Так, в МХП назвали размер расходов компании. В частности, за три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 года, расходы компании, связанные с войной, составляли 25 млн долл. А именно: 53% – расходы на поддержку громад, 33% – списание запасов и биологических активов. Прочие расходы, связанные с войной, составляли 14%.

В МХП также добавили, что общая бизнес-среда компании не изменилась с момента последней публикации от 24 мая 2022 года. Компания продолжает работать на уровне около 85% мощностей производства курятины.

Кроме того, в МХП рассказали о состоянии дел с экспортом куриного мяса и растительного масла, указав, что он остается проблематичным, поскольку порты Черного моря остаются заблокированными, а альтернативные маршруты, открытые для МХП, являются более длинными и значительно более сложными.

Относительно выручки компании, то в первом квартале 2022 года она составила 553 млн долл. и увеличилось на 24%. В МХП отмечают, что эти показатели обусловлены высокими операционными и финансовыми показателями в январе и феврале 2022 года (т.е. еще в довоенный период); Экспортная выручка МХП составила 308 млн долл., что составляет 56% от общей выручки. Показатель EBITDA в МХП сократился на 16% – до 53 млн долл.

Кроме того, МХП сообщил, что из-за войны получил 122 млн долл. чистого ущерба, против 1 млн долл. чистой прибыли в аналогичный период в прошлом году.

Добавим

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил МХП кредит в размере 24 млн евро. Компания планирует направить эти средства на ведение операционной деятельности в растениеводстве и сохранение ликвидности компании в период военной агрессии со стороны россии.