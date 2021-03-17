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Більше 90% громадян України не вдоволені тарифами на електроенергію, газ і тепло

Київ • УНН

 • 15698 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Переважна більшість громадян України вважають, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними, і ще 3% вважають їх оптимальними. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року, передає УНН.

Цитата

“Переважна більшість (93%) громадян України вважають, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними. Лише 3% вважають їх оптимальними, а 0,4% ˗ заниженими. Чим нижчим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони їх вважають завищеними ˗ частка таких зростає від 81% серед тих, хто відповів, що загалом живе забезпечено, до 95% серед представників найбідніших прошарків”, — свідчать результати опитування.

Деталі

Так, найчастіше основну відповідальність за зростання комунальних тарифів громадяни покладають на Уряд країни (таку відповідь дали 29% опитаних) та Президента України (24%).

Ще 13% покладають відповідальність на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 9,5% ˗ на Верховну Раду України, 7% ˗ на енергетичні компанії, 6% ˗ на компанії, що надають комунальні послуги, 5% ˗ на НАК “Нафтогаз України”.

Найчастіше респонденти вважають, що справедливі тарифи на електроенергію, газ і тепло насамперед повинні забезпечувати Уряд (31%) та Президент (28%). Ще 20% називають Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 11% ˗ Верховну Раду України. Лише 3% дотримуються думки, що ніхто не повинен цим опікуватися, і тарифи повинні формуватися за законами ринку.

Довідково

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що було раніше

За результатами опитування центру Разумкова, громадяни України з найбільшою ймовірністю могли б взяти участь у акціях протесту в разі значного підвищення тарифів на комунальні послуги та цін на найнеобхідніші товари.

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