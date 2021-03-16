Українці готові вийти на протести в разі підвищення тарифів на компослуги та цін - опитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Громадяни України з найбільшою ймовірністю могли б взяти участь у акціях протесту в разі значного підвищення тарифів на комунальні послуги та цін на найнеобхідніші товари. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова у період з 5 по 9 березня, передає УНН.

Цитата

“Найчастіше громадяни могли б взяти участь у законних акціях протесту в разі значного підвищення тарифів на комунальні послуги (36%) та цін на найнеобхідніше (33%). У законних протестах в разі невиплати зарплат готові взяти участь 23% респондентів, а у протестах через низький рівень зарплати та проти злочинності і беззаконня — по 21% опитаних. 15% респондентів готові взяти участь в акціях на захист прав людей, чиї права були порушені, а 14,5% — проти здачі владою національних інтересів у конфлікті з Росією”, - свідчать результати опитування.

Деталі

Крім того, зазначається, що у законних акціях протесту проти свавілля місцевої влади готові взяти участь 13% опитаних, проти масового скорочення робочих місць, проти зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення та проти тиску влади на учасників АТО і патріотично налаштованих громадян — по 12%.

Також, по 11% готові взяти участь в акціях на підтримку вимоги імпічменту Президента України та проти зміни чи згортання курсу України на європейську інтеграцію. Понад чверть громадян (29%) не взяли б участь у законних акціях протесту у жодному випадку.

Готовність до участі в акціях протесту

За результатами опитування, близько 40% українців готові взяти участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях. Так, 14% упевнені, що візьмуть участь, 26% — скоріше за все візьмуть участь.

З іншого боку, не схильні брати участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях 48% опитаних (35% упевнені, що не братимуть участі, 13% — скоріше за все не братимуть участі).

У несанкціонованих мітингах і демонстраціях готові взяти участь 20% респондентів, не готові — 67%. 18% опитаних готові взяти участь у страйках, 70 % не готові брати участі. Підтримати бойкот (відмову від виконання рішень адміністрації, органів влади) готові 18%, не будуть цього робити — 70%. Взяти участь у блокуванні руху на дорогах та залізницях готові 16% опитаних, не готові — 73%, а у вуличних заворушеннях готові взяти участь 6%, не готові — 84%.

Загалом відносна більшість українців (44%) вважають, що в разі значного погіршення умов життя краще вийти на вулицю з протестом.

Довідково

Дослідження проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, за результатами опитування, більше половини українців оцінюють економічну ситуацію в країні як “дуже погану” або “досить погану”, і лише 2% — як “добру” або “дуже добру”.

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