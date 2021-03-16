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Украинцы готовы выйти на протесты в случае повышения тарифов на коммунальные услуги и цен - опрос

Украинцы готовы выйти на протесты в случае повышения тарифов на коммунальные услуги и цен - опрос

Киев  •  УНН

 • 21609 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Граждане Украины с наибольшей вероятностью могли бы принять участие в акциях протеста в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги и цен на самые необходимые товары. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 5 по 9 марта, передает УНН.

Цитата

"Чаще всего граждане могли бы принять участие в законных акциях протеста в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги (36%) и цен на самое необходимое (33%). В законных протестах в случае невыплаты зарплат готовы принять участие 23% респондентов, а в протестах из-за низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония - по 21% опрошенных. 15% респондентов готовы принять участие в акциях в защиту прав людей, чьи права были нарушены, а 14,5% - против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Кроме того, отмечается, что в законных акциях протеста против произвола местных властей готовы принять участие 13% опрошенных, против массового сокращения рабочих мест, против снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и против давления власти на участников АТО и патриотически настроенных граждан - по 12%.

Также, по 11% готовы принять участие в акциях в поддержку требования импичмента Президента Украины и против изменения или свертывания курса Украины на европейскую интеграцию. Более четверти граждан (29%) не приняли бы участие в законных акциях протеста ни в коем случае.

Готовность к участию в акциях протеста

По результатам опроса, около 40% украинский готовы принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях. Так, 14% уверены, что примут участие, 26% - скорее всего примут участие.

С другой стороны, не склонны участвовать в санкционированных митингах и демонстрациях 48% опрошенных (35% уверены, что не будут участвовать, 13% - скорее всего не будут участвовать).

В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы принять участие 20% респондентов, не готовы - 67%. 18% опрошенных готовы принять участие в забастовках, 70% не готовы участвовать. Поддержать бойкот (отказ от выполнения решений администрации, органов власти) готовы 18%, не будут этого делать - 70%. Принять участие в блокировании движения на дорогах и железных дорогах готовы 16% опрошенных, не готовы - 73%, а в уличных беспорядках готовы принять участие 6%, не готовы - 84%.

В общем относительное большинство украинцев (44%) считают, что в случае значительного ухудшения условий жизни лучше выйти на улицу с протестом.

Справка

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что было раньше

Как сообщал УНН, по результатам опроса, более половины украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую", и только 2% - как "хорошую" или "очень хорошую".

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