Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні "доброю" - опитування

Цитата

“Лише 18% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 66% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі. 68% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як „дуже погану“ або „досить погану“ (і лише 2% — як „добру“ або „дуже добру“, а 28% — як „не погану і не добру“)”, — свідчать результати опитування.

Деталі

Дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини. Так, 44% оцінюють його як “дуже” або “досить” поганий, 45% — як “не поганий і не добрий”, 9% — як “добрий” або “дуже добрий”.

Крім того, лише 9% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 9% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

В той же час, 30% респондентів вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 23% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться — 52% і 56% не очікують змін у цих сферах.

Довідково

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що було раніше

За результатами опитування центру Разумкова, проведеного в лютому, лише 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 70% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі.