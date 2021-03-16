Лишь 2% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине "хорошей" - опрос

Цитата

“Только 18% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 66% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. 68% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как „очень плохую“ или „достаточно плохую“ (и только 2% — как „хорошую“ или „очень хорошую“, а 28% — как „не плохую и не хорошую“)”, — свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи. Так, 44% оценивают его как “очень” или “достаточно” плохой, 45% — как “не плохой и не хороший”, 9% — как “хорошее” или “очень хорошее”.

Кроме того, только 9% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

В то же время, 30% респондентов считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 23% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится — 52% и 56% не ожидают изменений в этих сферах.

Справка

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что было раньше

По результатам опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале, лишь 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.