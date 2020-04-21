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Більше 700 млн дітей на дистанційному навчанні не мають доступу до інтернету - ЮНЕСКО

Більше 700 млн дітей на дистанційному навчанні не мають доступу до інтернету - ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. В період боротьби з пандемією коронавірусу, коли по всьому світу ввели дистанційне навчання, 706 мільйонів учнів не мають доступу до інтернету в домашніх умовах. Особливо це відчувається в країнах Африки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ЮНЕСКО.

"Близько 826 мільйонів учнів - половина із загального числа учнів, - які не відвідують школу через пандемію COVID-19, не мають доступу до домашнього комп'ютера, а 43% (706 мільйонів) не мають доступу до Інтернету в домашніх умовах, в той час як цифрове дистанційне навчання використовується для забезпечення безперервності освіти в переважній більшості країн", - йдеться в повідомленні.

Так, нерівність особливо гостро відчувається в країнах з низьким рівнем доходу: в країнах Африки на південь від Сахари 89% учнів не мають доступу до домашніх комп'ютерів, а 82% не мають доступу до Інтернету.

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Крім того, хоча мобільні телефони надають учням доступ до інформації і полегшують їх спілкування з вчителями та один з одним, близько 56 мільйонів учнів проживають в місцях, що не обслуговуються мобільними мережами, причому майже половина з них - у країнах Африки на південь від Сахари.

"Для того щоб зменшити вже існуючу нерівність, ми також повинні підтримувати інші альтернативи, включаючи використання громадських радіо- і телевізійних програм і творчий підхід до всіх форм навчання. Саме такі рішення ми розглядаємо разом з нашими партнерами по Глобальній коаліції", - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула.

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Повідомляється, що і викладачі також потребують професійної підготовки для забезпечення ефективного дистанційного і онлайн-навчання, однак такої підтримки особливо недостатньо в країнах з низьким рівнем доходу. У країнах Африки на південь від Сахари тільки 64% вчителів початкових шкіл і 50% вчителів середніх шкіл задовольняють національним мінімальним вимогам в області професійної підготовки, і це часто не включає навички ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології).

Раніше УНН писав, що через ризик інфікування коронавірусом нового типу 87 відсотків школярів і студентів по всьому світу не відвідують свої навчальні заклади.

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