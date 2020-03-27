ЮНЕСКО: уже более 1,5 млрд школьников и студентов не посещают учебные заведения из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Из-за риска инфицирования коронавирусом нового типа 87 процентов школьников и студентов по всему миру не посещают свои учебные заведения. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, передает УНН.
“Закрытие школ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло более 1,5 миллиарда учеников в 165 странах”, — заявила гендиректор организации Одри Азулай.
По ее словам, никогда раньше не происходило подобного нарушения образовательного процесса.
Ранее сообщалось о более 1,3 млрд школьников и студентов в мире, не посещающих учебные заведения из-за коронавируса.
Реагируя на тяжелое положение, ЮНЕСКО организовала Глобальную коалицию по вопросам образования. Это объединение представителей правительств, международных организаций, фондов, образовательных учреждений, бизнеса и медиакомпаний призвано стать платформой по обмену информацией и найти приемлемые решения для чрезвычайных ситуаций.
Организация ООН по вопросам образования указала, что многие школы, ЗВО и другие учреждения перешли на дистанционное обучение, передавая знания с помощью интернета, телевизионных и радиопрограмм.