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ЮНЕСКО: вже понад 1,5 млрд школярів та студентів не відвідують навчальні заклади через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Через ризик інфікування коронавірусом нового типу 87 відсотків школярів і студентів по всьому світу не відвідують свої навчальні заклади. Про це в четвер, 26 березня, повідомила установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, передає УНН.

“Закриття шкіл через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 торкнулося понад 1,5 мільярда учнів в 165 країнах”, — заявила гендиректор організації Одрі Азулай.

За її словами, ще ніколи раніше відбувалося подібного порушення освітнього процесу.

Раніше повідомлялось про понад 1,3 млрд школярів та студентів у світі, які не відвідують навчальні заклади через коронавірус.

Реагуючи на тяжке становище, ЮНЕСКО організувала Глобальну коаліцію з питань освіти. Це об’єднання представників урядів, міжнародних організацій, фондів, освітніх установ, бізнесу і медіакомпаній покликане стати платформою з обміну інформацією і знайти прийнятні рішення для надзвичайних ситуацій.

Організація ООН з питань освіти вказала, що багато шкіл, ЗВО та інших установи перейшли на дистанційне навчання, передаючи знання за допомогою інтернету, телевізійних і радіопрограм.

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