У світі понад 1,3 млрд школярів та студентів не відвідують навчальні заклади через коронавірус

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На території 138 країн молоді люди не можуть відвідувати школи і університети на даний момент через коронавірус. Кількість таких людей збільшилася в чотири рази, і становить зараз 1,37 мільярда. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужба UNESCO.

"За останні 10 днів кількість учнів, яких торкнулося закриттям шкіл і університетів у 138 країнах, збільшилася майже в чотири рази - до 1,37 мільярда. Це означає, що більше 3 з 4 дітей і молодих людей у ​​всьому світі не мають можливості відвідувати школу або університет", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що закриття освітніх установ торкнулося майже 60,2 мільйонів вчителів.

Так, представники міністерств освіти з 11 країн світу обговорили у форматі відеоконференції, як сприяти отриманню освіти в умовах карантину.

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"Відповідальність за заходи носить колективний характер", - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула.

Вона оголосила про швидке створення Глобальної коаліції з питань освіти і COVID-19 для подальшої мобілізації досвіду численних партнерів і посилення підтримки національних заходів у відповідь у сфері освіти.

Всі учасники відеоконференції зійшлися на тому, що онлайн-освіта зараз відіграє основну роль, однак необхідно мати на увазі, що інтернет є не у всіх учнів.

Відзначимо, що спеціальна група, створена після першої відеоконференції міністрів освіти, організованої ЮНЕСКО 10 березня, складається з представників 11 країн з усіх регіонів світу: Коста-Ріка, Хорватія, Єгипет, Франція, Іран, Італія, Японія, Мексика, Нігерія, Перу і Сенегал.

Раніше УНН повідомляв, що за станом на 17 березня понад 850 мільйонів дітей і молодих людей, приблизно половина учнів у всьому світі, не мають можливості відвідувати школи чи університети через пандемію коронавірусу COVID-19.

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