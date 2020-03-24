У світі понад 1,3 млрд школярів та студентів не відвідують навчальні заклади через коронавірус

КИЇВ. 24 березня. УНН. На території 138 країн молоді люди не можуть відвідувати школи і університети на даний момент через коронавірус. Кількість таких людей збільшилася в чотири рази, і становить зараз 1,37 мільярда. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужба UNESCO.