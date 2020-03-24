В мире более 1,3 млрд школьников и студентов не посещают учебные заведения из-за коронавируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. На территории 138 стран молодые люди не могут посещать школы и университеты на данный момент из-за коронавируса. Количество таких людей увеличилось в четыре раза, и составляет сейчас 1,37 миллиарда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу UNESCO.