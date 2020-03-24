В мире более 1,3 млрд школьников и студентов не посещают учебные заведения из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На территории 138 стран молодые люди не могут посещать школы и университеты на данный момент из-за коронавируса. Количество таких людей увеличилось в четыре раза, и составляет сейчас 1,37 миллиарда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу UNESCO.
"За последние 10 дней количество учеников, которых коснулось закрытие школ и университетов в 138 странах, увеличилось почти в четыре раза - до 1,37 миллиарда. Это означает, что больше 3 из 4 детей и молодых людей во всем мире не имеют возможности посещать школу или университет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что закрытие образовательных учреждений коснулось почти 60,2 млн учителей.
Так, представители министерств образования из 11 стран мира обсудили в формате видеоконференции, как способствовать получению образования в условиях карантина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко сообщил, когда в столице смогут начать учебный процесс
"Ответственность за мероприятия носит коллективный характер", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азула.
Она объявила о скором создании Глобальной коалиции по вопросам образования и COVID-19 для дальнейшей мобилизации опыта многочисленных партнеров и усиление поддержки национальных мер в сфере образования.
Все участники видеоконференции сошлись на том, что онлайн-образование сейчас играет основную роль, однако необходимо иметь в виду, что интернет есть не у всех учащихся.
Отметим, что специальная группа, созданная после первой видеоконференции министров образования, организованной ЮНЕСКО 10 марта, состоит из представителей 11 стран из всех регионов мира: Коста-Рика, Хорватия, Египет, Франция, Иран, Италия, Япония, Мексика, Нигерия, Перу и Сенегал.
Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 17 марта более 850 миллионов детей и молодых людей, примерно половина учеников во всем мире, не имеют возможности посещать школы или университеты из-за пандемии коронавируса COVID-19.