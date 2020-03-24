Кличко сообщил, когда в столице смогут начать учебный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса в столице. Об этом сказал мэр Виталий Кличко во вторник во время брифинга, передает УНН.
"Как вы знаете, 12 марта мы приостановили учебный процесс в школах, детсадах и высших учебных заведениях столицы. И, как показывает статистика и рекомендации китайских врачей, мы сделали своевременный и правильный шаг. Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса. Потому что борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - тогда мы сможем говорить о восстановлении обучения", - сказал Кличко.
Он отметил, что городские власти делают все возможное, чтобы школьники продолжали свое обучение дистанционно.
Напомним, если ситуация с распространением коронавируса резко начнет ухудшаться, власть в Киеве будет вынуждена вводить более жесткие меры.