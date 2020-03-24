Пандемія коронавірусу: у Києві можуть запровадити більш жорсткі заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Якщо ситуація з поширенням коронавірусу різко почне погіршуватися, влада у Києві буде змушена запроваджувати більш жорсткі заходи. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у вівторок під час брифінгу, передає УНН.
“Сьогодні ситуація ще контрольована. Але, якщо вона різко почне погіршуватися, у нас не буде іншого виходу, як запроваджувати більш жорсткі заходи. — Максимально обмежувати пересування містом. Закривати в‘їзди і виїзди зі столиці. Вкрай обмежувати пересування людей містом. Все це — можливо. Але сьогодні багато чого залежить і від киян. Якщо вони виконуватимуть правила обмежень, що запроваджені, загострення ситуації можна уникнути”, — сказав Кличко.
З його слів, деякі європейські країни вже також запровадили більш жорсткі заходи, зокрема надзвичайний стан ввели: Болгарія, Угорщина, Грузія.
Додамо, раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що карантинні заходи - будуть жорсткіші.