Пандемия коронавируса: в Киеве могут ввести более жесткие меры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Если ситуация с распространением коронавируса резко начнет ухудшаться, власть в Киеве будет вынуждена вводить более жесткие меры. Об этом сказал мэр Виталий Кличко во вторник во время брифинга, передает УНН.
“Сегодня ситуация еще контролируется. Но, если она резко начнет ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры. — Максимально ограничивать передвижения по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу. Все это — возможно. Но сегодня многое зависит и от киевлян. Если они будут выполнять правила ограничений, введенных ранее, обострение ситуации можно избежать”, — сказал Кличко.
По его словам, некоторые европейские страны уже также ввели более жесткие меры, в частности чрезвычайное положение ввели Болгария, Венгрия, Грузия.
Добавим, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантинные меры — будут жестче.