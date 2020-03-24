Кличко повідомив, коли в столиці зможуть розпочати навчальний процес
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Наразі зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу в столиці. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у вівторок під час брифінгу, передає УНН.
"Як ви знаєте, 12 березня ми призупинили навчальний процес в школах, дитсадках та вищих навчальних закладах столиці. І, як показує статистика і рекомендації китайських лікарів, ми зробили вчасний і правильний крок. Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу. Бо боротьба з хворобою в Україні тільки розпочинається. Коли ситуація нормалізується – тоді ми зможемо говорити про відновлення навчання", - сказав Кличко.
Він зазначив, що міська влада робить все можливе, аби школярі продовжували своє навчання дистанційно.
Нагадаємо, якщо ситуація з поширенням коронавірусу різко почне погіршуватися, влада у Києві буде змушена запроваджувати більш жорсткі заходи.