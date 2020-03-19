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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 119981 просмотра

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ЮНЕСКО: уже половина учеников в мире не посещают школу из-за коронавируса

ЮНЕСКО: уже половина учеников в мире не посещают школу из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10852 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на конец 17 марта более 850 миллионов детей и молодых людей, примерно половина учащихся во всем мире, не имеют возможности посещать школы или университеты по причине пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЮНЕСКО.

102 страны осуществили закрытие школ в масштабах всей страны, а еще в 11 странах было осуществлено закрытие школ на местном уровне.

Таким образом, число учащихся, которые не могут посещать образовательные учреждения, удвоилось, и ожидается, что этот показатель будет продолжать расти.

Масштаб и скорость закрытия школ и университетов представляют собой беспрецедентную проблему для сектора образования.

В качестве немедленной реакции на массовое закрытие школ ЮНЕСКО учредила целевую группу по вопросам COVID-19 для оказания консультативной и технической помощи правительствам, занимающимся предоставлением дистанционного образования учащимся.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса в мире 363 млн учеников и студентов не имели доступа к образованию.

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