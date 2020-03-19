ЮНЕСКО: уже половина учеников в мире не посещают школу из-за коронавируса

КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на конец 17 марта более 850 миллионов детей и молодых людей, примерно половина учащихся во всем мире, не имеют возможности посещать школы или университеты по причине пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЮНЕСКО.