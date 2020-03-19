ЮНЕСКО: вже половина учнів в світі не відвідують школу через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на кінець 17 березня понад 850 мільйонів дітей і молодих людей, приблизно половина учнів у всьому світі, не мають можливості відвідувати школи чи університети через пандемії коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЮНЕСКО.
102 країни здійснили закриття шкіл в масштабах всієї країни, а ще в 11 країнах було здійснено закриття шкіл на місцевому рівні.
Таким чином, кількість учнів, які не можуть відвідувати освітні установи, подвоїлася, і очікується, що цей показник буде зростати.
Масштаб і швидкість закриття шкіл і університетів є безпрецедентною проблемою для сектора освіти.
ЮНЕСКО заснувала цільову групу з питань COVID-19 для надання консультативної та технічної допомоги урядам, які займаються наданням дистанційної освіти учням.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через коронавірус в світі 363 млн учнів і студентів не мали доступу до освіти.