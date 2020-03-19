ЮНЕСКО: вже половина учнів в світі не відвідують школу через коронавірус

КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на кінець 17 березня понад 850 мільйонів дітей і молодих людей, приблизно половина учнів у всьому світі, не мають можливості відвідувати школи чи університети через пандемії коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЮНЕСКО.