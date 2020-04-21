Более 700 млн детей на дистанционном обучении не имеют доступа к интернету - ЮНЕСКО

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В период борьбы с пандемией коронавируса, когда по всему миру ввели дистанционное обучение, 706 миллионов учащихся не имеют доступа к интернету в домашних условиях. Особенно это ощущается в странах Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ЮНЕСКО.