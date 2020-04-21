Всеукраинская школа онлайн: обнародовано расписание третьей недели занятий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня, 21 апреля, стартует 3-я неделя Всеукраинской школы онлайн, введенной во время карантина из-за коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Уроки становятся более инклюзивными, заработал раздел, где собрана вся информация о школе, и темы на неделю", - рассказали в министерстве о новациях этой недели онлайн-обучения.
Что касается инклюзивности, то, по данным МОН, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно будут добавлять субтитры, в частности, на YouTube-канале министерства.
Также на сайте МОН с этой недели открыт отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школе онлайн. "Кроме базовой информации, под разделом будут подтягиваться все новости о школе онлайн, размещенные на сайте МОН. Это поможет пользователям четко получить нужную информацию, не тратя время на поиск", - добавили в ведомстве.
"Для того, чтобы у вас было целостное представление о том, что именно рассказывать учителя в течение недели, мы публикуем расписание с темами для каждого урока. Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс", - сообщили в МОН.
Напомним, что 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube МОН.
Транслируются уроки: по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.
Уроки транслируются ежедневно, с понедельника по пятницу, по меньшей мере до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00 и заканчиваются в зависимости от расписания.