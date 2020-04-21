Всеукраїнська школа онлайн: оприлюднено розклад третього тижня занять
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні, 21 квітня, стартує 3-й тиждень Всеукраїнської школи онлайн, запровадженої під час карантину через коронавірус, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
"Уроки стають інклюзивнішими, запрацював розділ, де зібрана вся інформація про школу, та теми на тиждень", - розповіли у міністерстві про новації цього тижня онлайн-навчання.
Що стосується інклюзивності, то, за даними МОН, уже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри, зокрема, на YouTube-каналі міністерства.
Також на сайті МОН з цього тижня відкрито окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн. "Окрім базової інформації, під розділом будуть підтягуватися всі новини про школу онлайн, оприлюднені на сайті МОН. Це допоможе користувачам чітко отримати потрібну інформацію, не витрачаючи час на пошук", - додали у відомстві.
"Для того, щоб у вас було цілісне уявлення про те, що саме розповідатимуть вчителі впродовж тижня, ми оприлюднюємо розклад з темами до кожного уроку. Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас", - повідомили у МОН.
Нагадаємо, що 6 квітня для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюють українські телеканали та YouTube МОН.
Транслюються уроки з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.
Уроки транслюються щодня, з понеділка по п’ятницю, щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починаються о 10:00 та закінчуються залежно від розкладу.