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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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МОН обнародовал отчет общественного обсуждения Госстандарта базового среднего образования

МОН обнародовал отчет общественного обсуждения Госстандарта базового среднего образования

Киев  •  УНН

 • 11528 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По результатам общественного обсуждения Госстандарта базового среднего образования в культурно-литературной сфере образования было расширенно поле художественной литературы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

“В течение общественного обсуждения Госстандарта получено 434 обращения с замечаниями и предложениями, и мы благодарны образовательному сообществу за интерес к нему и готовность приобщаться и работать над реформой НУШ. Каждое предложение рассмотрели эксперты. До 1 мая мы продолжим обсуждение Госстандарта в онлайн-формате и работу над тем, чтобы этот документ стал органической частью Новой украинской школы. Сегодня это — одна из приоритетных задач, поскольку реформа НУШ коснется 5-9-х классов уже в 2022 году”, — отметила временно исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

После учета основных замечаний в Госстандарте:

• изложены в другой редакции цели и ценностные ориентиры базового среднего образования;
• усилен аспект национально-патриотического воспитания в содержании документа — его учтено насквозь в описании компетентностного потенциала и обязательных результатов во всех образовательных областях;
• в новой редакции изложено содержание культурно-литературной, социальной и здоровьесохранительной, гражданской и исторической образовательных областей.

“Отдельно в культурно-литературной сфере образования расширено поле художественной литературы (в разделах, касающихся компетентностного потенциала отрасли, в частности в компоненте “знание”, а также в результатах обучения). Термины “оригинальная и переводная литература” в тексте документа и его приложениях заменено формулировкой “изучение литературы на украинском языке (произведения украинских и зарубежных авторов)”, — отмечается в сообщении.

Также в гражданской и исторической образовательных областях дополнены отдельные обязательные результаты обучения учащихся с целью подчеркнуть национальный и патриотический аспект.

“К 1 мая 2020 года все заинтересованные лица смогут принять участие в онлайн-обсуждении доработанного проекта стандарта и стратегии его внедрения...”, — говорится в сообщении.

После этого Госстандарт обсудит Коллегия МОН, а в июне 2020 года планируется рассмотрение документа на заседании правительства.

Напомним, Министерство образования и науки сохранило финансирование для большинства ключевых программ при принятии Верховной Радой изменений в Госбюджет 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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