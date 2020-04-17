МОН оприлюднив звіт громадського обговорення Держстандарту базової середньої освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За результатами громадського обговорення Держстандарту базової середньої освіти у мовно-літературній освітній галузі було розширено поле художньої літератури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
“Протягом громадського обговорення Держстандарту отримано 434 звернення із зауваженнями і пропозиціями, і ми вдячні освітянській спільноті за інтерес до нього і готовність долучатись та працювати над реформою НУШ. Кожну пропозицію розглянули експерти. До 1 травня ми продовжимо обговорення Держстандарту в онлайн-форматі і роботу над тим, аби цей документ став органічною частиною Нової української школи. Сьогодні це — одне із пріоритетних завдань, оскільки реформа НУШ торкнеться 5-9-х класів уже в 2022 році”, — зазначила тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Після врахування основних зауважень у Держстандарті:
• викладено в іншій редакції мету та ціннісні орієнтири базової середньої освіти;
• підсилено аспект національно-патріотичного виховання у змісті документа — його враховано наскрізно в описі компетентнісного потенціалу та обов’язкових результатів в усіх освітніх галузях;
• у новій редакції викладено зміст мовно-літературної, соціальної та здоровʾязбережувальної, громадянської та історичної освітніх галузей.
“Окремо у мовно-літературній освітній галузі розширено поле художньої літератури (у розділах, які стосуються компетентнісного потенціалу галузі, зокрема у компоненті “знання”, а також у результатах навчання). Терміни “оригінальна та перекладна література” у тексті документа і його додатках замінено формулюванням “вивчення літератури українською мовою (твори українських і зарубіжних авторів)”, — зазначається в повідомленні.
Також у громадянській та історичній освітніх галузях доповнено окремі обов’язкові результати навчання учнів з метою увиразнити національний та патріотичний аспект.
“До 1 травня 2020 року всі зацікавлені особи зможуть взяти участь в онлайн-обговоренні доопрацьованого проєкту Стандарту та стратегії його впровадження...”, — йдеться в повідомленні.
Після цього Держстандарт обговорить Колегія МОН, а в червні 2020 року планується розгляд документа на засіданні уряду.
Нагадаємо, міністерство освіти та науки зберегло фінансування для більшості ключових програм під час ухвалення Верховною Радою змін до Держбюджету 2020 року.