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Більше 60 країн вимагають вільної евакуації своїх громадян з Афганістану

Більше 60 країн вимагають вільної евакуації своїх громадян з Афганістану

Київ • УНН

 • 19989 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Більше 60 країн опублікували спільну заяву, в якій сказано, що афганцям та іноземним громадянам, які хочуть виїхати з Афганістану, потрібно дозволити виїзд, і додав, що аеропорти та прикордонні переходи повинні залишатися відкритими. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Уряд США та країни, включаючи Австралію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Республіку Корея, Катар та Велику Британію, у спільній заяві зазначили, що “ті, хто займає владні та авторитетні позиції в усьому Афганістані, несуть відповідальність і відповідальність за захист життя та майна людини та негайне відновлення безпеки та цивільного порядку ”.

У Держдепу США додали, що “афганський народ заслуговує на безпечне життя, безпеку і гідність. Ми в міжнародному співтоваристві готові їм допомогти”.

Спільна заява Державного департаменту та Пентагону після того, як таліби увійшли до столиці Афганістану, підтверджує, що США протягом наступних 48 годин “розширять нашу присутність у безпеці майже до 6000 військовослужбовців, а місія зосереджена виключно на сприянні цим зусиллям і буде взяти на себе управління повітряним рухом ”.

Інші країни, які підписали спільну заяву, включають Чилі, Колумбію, Коста -Ріку, Чехію, Данію, Домініканську Республіку, Сальвадор, Естонію, Фінляндію, Грецію, Нідерланди, Нову Зеландію, Іспанію, Швецію, Україну та Ємен, а також високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, повідомив Держдеп.

Нагадаємо

Таліби оголосили війну в Афганістані закінченою після того, як повстанці взяли під контроль президентський палац у Кабулі, коли війська під проводом США виїхали, а західні країни виступили, щоб евакуювати тисячі своїх громадян.

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